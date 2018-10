Facebook

Die Senorina sorgt für italienische Gefühle © KK/Theatergruppe

Im Dorf taucht Isabella – eine junge Italienerin – auf, was zwei Freunde an ihren Urlaub in Italien mit deren Mutter erinnert. Präsentiert wird „Die Senorina von Messina“ (Schwank von Wilfried Reinehr) von der Theatergruppe Guttaring. Die Lachmuskeln dürfen schon mal vorab trainiert werden.

Theater. Freitag, 26. 10. und Samstag 27. 10, Kulturhaus Althofen, 19.30 Uhr. Tel. 0664-739 099 18