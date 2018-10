Der gebürtige St. Veiter und Wahl-Korneuburger Ewald Priessnitz (71) leitet den Stammtisch der Kärntner in Niederösterreich.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der gebürtige St. Veiter und Wahl-Niederösterreicher Ewald Priessnitz vor dem Rathaus in seiner „alten“ Heimat © STEINMETZ

Käsnudel essen, ein paar Rudnigger-Gedichte oder Lieder wie „In der Mölltålleitn“ oder „Übern Glåntålbodn lauschen“ – das kann man nicht nur in Kärnten, sondern seit einigen Jahren auch in Korneuburg. Vor vier Jahren wurde dort der Stammtisch der Kärntner in Niederösterreich ins Leben gerufen.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.