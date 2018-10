Eberstein 90-Jähriger wurde in Auto eingeklemmt

Facebook

Der Pkw stieß gegen ein Brückengeländer © FF Brückl

Verletzter bei Überholmanöver in St. Waldburgen, Gemeinde Eberstein: Dienstag gegen 8.30 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem Lkw samt Sattelanhänger auf der B92 Görtschitztal Straße von Brückl in Richtung Eberstein unterwegs. In St. Walburgen wollte er eine vor ihm fahrende Zugmaschine samt Anhänger überholen. Während des Überholvorgangs bemerkte der Lkw-Lenker jedoch, dass auch ein hinter ihm fahrender Pkw zum Überholen angesetzt hatte. Der Lkw-Lenker brach den Überholvorgang ab, bremste und verriss sein Fahrzeug. Der Pkw-Lenker, ein 90-jähriger Mann, verriss sein Auto ebenfalls. Er prallte gegen ein Brückengeländer und in weiterer Folge gegen die Bordwand des Sattelanhängers.

Der 90-Jährige wurde im Pkw eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere aus dem Auto befreit werden. Der Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Brückl, St. Walburgen, Eberstein und Klein St. Paul mit sieben Fahrzeugen und 38 Leuten.