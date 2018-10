Facebook

Per Hubschrauber wurde der Patient nach Klagenfurt transportiert © Juergen Fuchs

Am Montag gegen 13 Uhr führte ein 69-jähriger Mann auf seiner Liegenschaft in Friesach Strauchschnittarbeiten durch. Zu diesem Zweck lehnte er eine drei Meter hohe Aluleiter gegen einen Zaun und stieg hinauf. Plötzlich kippte die Leiter nach vorne und der 69-Jährige stürzte zu Boden. Dabei verletzte er sich unbestimmten Grades und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom RH C11 in Klinikum Klagenfurt eingeliefert.