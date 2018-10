Facebook

Heidi Goëss-Horten bei der Übergabe © KK/Barmherzige Brüder

Dank einer großzügigen Spende der Helmut Horten-Stiftung konnten die Ärzte der Abteilung für Innere Medizin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder St. Veit ein hochmodernes Ultraschallgerät in Empfang nehmen. Mit dem Gerät steht der Abteilung ein spezielles Werkzeug zur Verfügung, um Lebererkrankungen mit einem einzigen Untersuchungsgerät besser diagnostizieren zu können. Im Rahmen eines Besuchs im Ordenskrankenhaus wurde das Sonografie-Gerät von Heidi Goëss-Horten persönlich übergeben.

Für das Ordenskrankenhaus in St. Veit ist die neue Errungenschaft ein „weiterer wesentlicher Fortschritt in der Diagnostik“, so der Vorstand der Abteilung für Innere Medizin, Primarius Franz Siebert. Geschäftsführer Mag. Michael Steiner, MAS freut sich über die mehr als 72.000 Euro dotierte

Spende und sieht das neue Gerät als einen wichtigen Baustein in einer langen Kette von Investitionen, die in den letzten Jahren erfolgt sind und richtete sich dankend an die Helmut Horten-Stiftung: "Wir danken der Stiftung und insbesondere Heidi Goëss-Horten für die großzügige Spende."