Mittwochabend stand der Auftakt der Kärntner Bioweidegans "gans" im Zeichen der Bioweidegans. Passend dazu gab es ein viergängiges Menü in St. Georgen am Längsee.

St. Georgen am Längsee

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Iris Stromberger, Bernhard Golob, Christian Gradnitzer, Küchenchef Franz Resch, Margret Olsacher und Edi Gaggl (von links) © Gert Köstinger

Dieser Duft von Zimt, Blaukraut, Kastanien, Rotwein und der in der großen Rein gebratenen Gans passt zum Kärntner Herbst. Beim 13. Kärntner Bioweidegansl-Auftakt durchströmte dieses wohlriechende Aroma das Gartenrestaurant von Küchenchef Franz Resch im Stift St. Georgen am Längsee. „Fünf Mitgliedsbetriebe bieten mit der Kärntner Weidegans regionalen Genuss aus biologischer Landwirtschaft an“, sagt Weidegans-Obfrau Iris Stromberger vom Brunnerhof in St. Veit.