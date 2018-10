Facebook

© APA/Scheriau

Nach einer entsetzlichen Bluttat am 7. Oktober kehrt in der kleinen Mittelkärntner Gemeinde Liebenfels langsam wieder Ruhe ein. Ein Mann (33) hat seine 36-jährige Ex-Freundin in ihrer eigenen Wohnung mit einem Messer schwer verletzt. Das Opfer starb einen Tag nach der Tat im Klinikum. Die Frau hinterließ zwei Kinder (8 und 15 Jahre).