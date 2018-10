Friesach Propsteikirche Friesach wird wieder zur Bühne

Stadtkapelle Friesach lädt am Samstag zum Konzert für Chor und Orchester in die Propsteikirche. Mit dabei ist das „ZwaZwatett“.

Die Stadtkapelle Friesach unter Günther Pachler © KK/Veranstalter

Das Konzert für Chor und Orchester steht schon seit vielen Jahren auf dem Veranstaltungskalender der Stadtkapelle Friesach. Am Samstag ist es so weit, die Mitglieder laden wieder in die Propsteikirche. Unterstützung bekommen die Mitglieder an diesem Abend vom „ZwaZwatett“. Das Repertoire der vier Sänger, zwei verheiratete Pärchen, ist kunterbunt. Neben Pop-Literatur, geistlicher- und weltlicher Chorliteratur sowie Volksliedern aus aller Welt ist dem Quartett die Pflege des Kärntnerliedes sehr wichtig.

Als Sprecher durch das abwechslungsreiche Programm führt Stiftspfarrer Christian Stromberger. Karten für dieses außergewöhnliche Konzert sind bei allen Mitgliedern der Stadtkapelle im Vorverkauf um 9 Euro und an der Abendkasse um zwölf Euro erhältlich.

Konzert. Samstag, 20. 10., Propsteikirche Friesach, 19.30 Uhr.

Telefon: 0664-422 02 17