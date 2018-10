St. Veit "dm" sperrt am Donnerstag wieder auf

Facebook

Noch größer: 916 Quadratmeter Platz hat nun der "dm" beim neuen Fachmarktzentrum in St. Veit © Jürgen Fuchs

Die Umbauarbeiten der „dm“-Filiale beim neuen Fachmarktzentrum in der Völkermarkter Straße in St. Veit sind abgeschlossen. „dm drogerie markt ist immer bestrebt, das Angebot für seine Kunden und Kundinnen zu verbessern, etwa mit einer besseren Einkaufsatmosphäre. Am Standort in St. Veit hatten wir nun die Möglichkeit dazu“, sagt Thomas Köck, „dm“-Geschäftsführer und Regionalverantwortlicher.