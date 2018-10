St. Veit St. Veiter Schulen sind bei Suchtproblem gefordert

Facebook

Sonja Telsnig-Leitgeb mit ihren Schülern © Wilfried Gebeneter

Ein Althofener, dessen „Karriere“ als Cannabis-Dealer mit 13 begann. Ein drastisches Beispiel aus dem Leben, das, wie die aktuelle Diskussion um die 20 Drogentoten in Kärnten, auch im Unterricht zur Sprache kommt. „Solche Vorfälle beschäftigen die Kinder. Vor allem dann, wenn es in ihrer Heimat passiert und sie den Betroffenen vielleicht sogar gekannt haben. Ein offenes Gespräch ist wichtig“, weiß Sonja Telsnig-Leitgeb, Lehrerin an der Neuen Mittelschule in Althofen. Die 44-Jährige ist eine zertifizierte „plus“-Pädagogin, ein Lebenskompetenzprogramm, das auf vier Jahre angelegt ist.

342 Kärntner Pädagogen wurden an 54 Standorten dahingehend geschult. Im Bezirk St. Veit wurden mittlerweile 21 Pädagogen zertifiziert und weitere 45 sind am Weg zur Auszeichnung.

