Huber lernte Falck im Fasching kennen und gewann ihn für ein Gastspiel © Phino

Michael Huber folgt heuer dem Anwalt Robert Suppan als „Round Table 23“-Präsident in St. Veit nach. Huber ist Anwalt, spezialisiert auf Familienrecht, allgemeines Zivilrecht und Immobilienvertragsrecht. Der neue Präsident ist mit einer Juristin verheiratet und Vater zweier Töchter. Als Vizepräsident der örtlichen Faschingsgilde setzt der Jurist auf Vernetzungen. Und sie funktionieren – so auch im „Fall“ des Schauspielers und Kabarettisten Serge Falck: „Ich habe Falck im Vorjahr bei der Premierensitzung im Fasching kennengelernt. Wir kamen ins Gespräch, er wollte uns helfen, wir sind zusammengekommen und er spielt sein Programm ,Am Beckenrand’ für uns Round Tabler“, sagt Huber.