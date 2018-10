St. Veit, Ried St. Veiter gehören zu Österreichs Blasmusik-Elite

Facebook

Der St. Veiter Vizebürgermeister Martin Kulmer, Stefan Süssenbacher, Martin Kanduth, Silke Hribar, und Stadträtin Silvia Radaelli (von links) © Privat

Oberösterreich war am vergangenen Wochenende in eine große musikalische Klangwolke gehüllt. In Ried im Innkreis fand im Rahmen der Musikmesse der Österreichische Blasmusikwettbewerb der Stufe B statt. Musikvereine aus allen Bundesländern trafen einander im „Keine Sorgen Saal“ zu einem musikalischen Wettstreit. Der Eisenbahner-Musikverein Stadtkapelle St. Veit an der Glan, als Gruppensieger der Landeskonzertwertung im heurigen Mai, wurde vom Kärntner Blasmusikverband als Vertreter des Bundeslandes Kärnten zu diesem Wettbewerb entsandt.

Die Stadtkapelle spielte sich mit den drei Wertungsstücken schlussendlich auf den fünften Platz. "Es war ein tolles Gefühl mit seinem Musikverein vor einem so wunderbaren Publikum aufzutreten", so Martin Kanduth, Kapellmeister der Stadtkapelle. Von jedem Musikverein war ein Selbstwahlstück, ein Marsch eines österreichischen Komponisten und ein Pflichtstück zu hören. "Wir haben uns gemeinsam für das Pflichtstück „Austrian Fantasy“ von Gerald Oswald entschieden, da dieses Stück am besten zu uns und unseren musikalischen Fähigkeiten passt", sagt Silke Hribar, die die Stadtkapelle gemeinsam mit Martin Kanduth auf diesen Bundeswettbewerb vorbereitet hat.

„Jeder Musikverein, der den Mut hat, bei einer Konzertwertung anzutreten und sich von einer Jury bewerten zu lassen ist ein Sieger. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir Kärnten beim Bundeswettbewerb vertreten durften und freuen uns sehr über unsere Platzierung. Jedes einzelne Mitglied darf auf sich selbst und den ganzen Verein stolz sein“, so Obmann Stefan Süssenbacher.