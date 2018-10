Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen © MAK - Fotolia

Sonntagabend heulten in St. Veit die Sirenen: In einer Wohnung in der Klagenfurter Straße war Feuer ausgebrochen. Eine Frau hatte dort in der Küche Speisen erhitzt und dann die Wohnung verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan rückte mit mehreren Atemschutztrupps in die verrauchte Wohnung vor. Um zu verhindern, dass das Feuer auf den Dachstuhl des Gebäudes übergreift, wurden Zwischendecken und Wände geöffnet. Nach etwa eineinhalb Stunden gelang es den Einsatzkräften, den Brand vollständig zu löschen. Verletzt wurde niemand, es entstand aber hoher Sachschaden.