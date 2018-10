Facebook

© APA/BARBARA GINDL

Im Rahmen des Stammtisches für pflegende Angehörige wird am Mittwoch, 17. Oktober, 19 Uhr, in der Gemeinde Weitensfeld über das Pflegegeld diskutiert. Was muss alles beachtet werden, was ist richtig, was ist falsch? Diese Fragen klärt Peter J. Gunhold, Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger für Gesundheits- und Krankenpflege. Die Teilnahme ist kostenlos, Pflegekräfte erhalten eine Fortbildungsbestätigung.