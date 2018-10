Facebook

Beobachter erwarten ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Spitzenkandidaten Egger (links) und Kulmer bei der Wahl 2021 © KLZ

Völkermarkts Bürgermeister Valentin Blaschitz (SPÖ) macht es auch. 2020 wird er sein Amt als Gemeindechef zurücklegen. Ein Jahr vor der nächsten Gemeinderatswahl – also ist laut Gesetz keine Neuwahl durch das Volk notwendig. In diesem Fall bestimmt der Gemeinderat den neuen Bürgermeister. Die Völkermarkter SPÖ ist mit einer absoluten Mehrheit ausgestattet, demnach steht der nächste Gemeindechef von Völkermarkt auch schon fest. Markus Lakounigg, derzeit Amtsleiter in Eberstein, wird diese Funktion übernehmen. Bis zur Wahl 2021 ist er quasi Interimsbürgermeister.

