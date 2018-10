Am Samstag präsentiert die Kleine Zeitung das "Fest der Stimmen" im Musikzentrum in Knappenberg.

„Die 5 Gailtaler“ sind morgen mit von der musikalischen Partie © KK/Privat

Es wird ein „Fest der Stimmen“, aber auch ein Fest für die Ohren. Die bekannte Konzertreihe, die von der Kleinen Zeitung präsentiert wird, macht morgen, Samstag, im Musikzentrum in Knappenberg Station. Zu hören sind ab 19.30 Uhr die bekannten „Stimmen aus Kärnten“ unter der Leitung von Roland Loibnegger und „Die 5 Gailtaler“ unter der Leitung von Franz Mörtl. Für die instrumentale Unterhaltung sorgt das „Blechreizbrass-Quintett“.

Vorverkaufskarten um 15 Euro sind im Tourismusbüro und im Gemeindeamt Hüttenberg sowie bei Ö-Ticket erhältlich. Als Moderator führt Seppi Rukavina durch den Abend, für die Organisation zeichnet Sänger-Urgestein Richi Di Bernardo verantwortlich. Das nächste Fest der Stimmen gibt es am 19. Oktober in der Lodronschen Reitschule in Gmünd.