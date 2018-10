Klein St. Paul Falscher "Amtsarzt": Mutter wird Freitag befragt

Keine Spur gibt es zu jenen Männern, die sich Dienstag in Klein St. Paul als "Amtsarzt" und "Polizist" ausgaben. Sie wollten in einer Wohnung die Tochter (1) einer 26-Jährigen untersuchen.

Weiter Rätselraten gibt es um jenen falschen "Amtsarzt", der Dienstag in einer Wohnung in der Gemeinde Klein St. Paul ein einjähriges Mädchen untersuchen wollte. Der Mann hatte sich als Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft St. Veit ausgegeben. Gegen 6 Uhr in der Früh läutete er in Begleitung eines "Polizisten" an der Haustür der 26-jährigen Mutter. Da die Familie vom Jugendamt betreut wird, gewährte die 26-Jährige dem "Amtsarzt" Zutritt. Als ihr die ganze Sache dann doch etwas merkwürdig vorkam, wollte die Frau beim Jugendamt anrufen. Die beiden Männer verließen daraufhin fluchtartig das Haus.

