Am ehemaligen Geiger-Areal (im Hintergrund) soll eine Billa-Filiale errichtet werden. Was dann mit der bestehenden am angrenzenden Grundstück passiert, das ist noch unklar © Sarah Holzer

Ursprünglich hätte sich am Geiger-Areal in der St. Veiter Lastenstraße ein „Merkur kompakt“ ansiedeln sollen. Daraus wurde aber nichts. Der Rewe-Group war das Gelände zu klein, deshalb kam im Juni die überraschende Absage aus der Konzernzentrale. Jetzt sind aber die Schienen für einen neuen Billa gelegt, der sich auf dem 1.300 Quadratmeter großen Areal ansiedeln soll. „Ja, wir haben Interesse, eine moderne, vergrößerte Filiale zu errichten. Wir sind hier in guten Gesprächen“, so Paul Pöttschacher, Pressesprecher von Rewe International AG.

