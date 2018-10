Facebook

Kein Trinkwasser in Althofen ab 20 Uhr © KLZ/Koscher

Im Zuge der Bauarbeiten am Hauptplatz in Althofen kam es am Dienstag zu einem Wasserrohrbruch. Daher muss die Versorgungsanlage heute, Mittwoch, von 20 bis voraussichtlich Mitternacht vollständig abgeschaltet werden.

"Die Entnahme von Trinkwasser aus der öffentlichen Versorgungsleitung ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Es wird empfohlen vor 20 Uhr einen entsprechenden Wasservorrat anzulegen", sagt Bürgermeister Alexander Benedikt.

Nicht betroffen sind Wohnhäuser der Gemeinnützige Treibacher Siedlung Ges.m.b.H. in Treibach Ost und Treibach West. Gilt jedoch nicht für Kärntnerland, Neue Heimat und Einfamilienhäuser in diesem Bereich.

Die Altstadt und jene Gebäude, die direkt vom Behälter Kalvarienberg versorgt werden, der Moorweg und das Kurhotel.