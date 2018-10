Nach kuriosem Zwischenfall in Klein St. Paul tappen die Ermittler im Dunkeln. Zwei Männer gaben sich als Polizist und Amtsarzt aus und wollten in einer Wohnung die einjährige Tochter einer 26-Jährigen untersuchen.

© APA/BARBARA GINDL

Das Leben ist voller Überraschungen. Nein, so etwas habe er in seinen 30 Jahren als Polizist noch nicht erlebt, erzählt eine Beamter der Polizei Klein St. Paul. Ja, Amtsanmaßung und dass sich jemand als Polizist ausgebe, sei "schon öfters vorgekommen" - wenn etwa versucht wird, im Straßenverkehr abzukassieren. Aber was Dienstag gegen 6 Uhr Früh in der Gemeinde Klein St. Paul passierte, hat eine ganz neue Qualität.

