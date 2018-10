St. Veit "Meilenstein" gibt gratis Konzert in St. Veit

Unterer Platz in St. Veit wird Donnerstagabend für Benefizkonzert gesperrt. Open Air der Partyband unterstützt „Caffé sospeso“.

„Meilenstein“ spielt am Donnerstag um 19 Uhr am Unteren Platz in St. Veit © Josef Emhofer

Zuletzt standen sie beim 657. Wiesenmarkt auf der Bühne. Am Donnerstag spielen sie erneut in der Herzogstadt. Nur dieses Mal verlangen sie dafür kein Honorar. „Es geht nicht immer ums Geld im Leben. Wir treten gerne für einen guten Zweck auf, wie heuer auch schon für die Kinderkrebshilfe“, sagt Helmut „Heli“ Brunner aus Griffen, Frontmann der Party-Band „Meilenstein“. Mit ihrem Auftritt am Unteren Platz unterstützen die sechs Musiker „Caffé sospeso“. Eine Aktion, bei der Menschen zusätzlich zu ihrem eigenen Kaffee einen zweiten für finanziell schlechter gestellte Menschen bezahlen. „Ich möchte mich bei den Menschen für ihre Hilfe bedanken“, sagt Initiator Gordon Kelz (68) aus Villach.

