Liebenfels Mann stach auf Ex-Lebensgefährtin ein

Groß angelegte Fahndung Sonntagabend in Liebenfels. In den Abendstunden hatte ein 33-jähriger Villacher mehrmals auf eine 36-jährige Frau eingestochen.

© APA

Zu einer Beziehungstat ist es Sonntag in den Abendstunden in einer Wohnung in der Gemeinde Liebenfels im Bezirk St. Veit/Glan gekommen. Laut ersten Informationen der Polizei soll ein 33-jähriger Mann aus Villach dort auf seine Ex-Lebensgefährtin (36) eingestochen haben. „Tatwaffe ist vermutlich ein Messer“, sagt Polizeisprecher Michael Masaniger. Der Mann soll der Frau mehrere Stichwunden zugefügt haben. Die 36-Jährige wurde schwer verletzt. Sie wurde von der Rettung in das Klinikum nach Klagenfurt gebracht.

Der Mann flüchtete nach der Tat, vermutlich mit seinem Auto. Die Polizei hat eine groß angelegte Fahndung eingeleitet.