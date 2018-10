Bluttat in Liebenfels

Zu einer Beziehungstat ist es am Sonntag gegen 18.30 Uhr in einer Wohnung in der Gemeinde Liebenfels im Bezirk St. Veit gekommen. Ein 33-jähriger Mann aus Villach hat im Zuge eines Beziehungsstreits auf seine Ex-Lebensgefährtin (36) eingestochen. „Die Tatwaffe ist ein Messer gewesen“, sagt Polizeisprecher Michael Masaniger. Die Polizei konnte die Waffe inzwischen sicherstellen.