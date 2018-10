St. Veit Schlafende Urlauber wurden bestohlen

Unbekannter Täter stahl in der Nacht auf Sonntag aus einem Gästezimmer in St. Veit mehrere Tausend Euro Bargeld. Urlauberpaar bekam davon nichts mit.

© Weichselbraun

Ärger für ein Urlauberpaar aus Graz. Während es in einem Gästezimmer eines Beherbergungsbetriebes in St. Veit schlief, stahl ein unbekannter Täter aus drei in einem Rucksack verwahrten Brieftaschen Bargeld in der Höhe von mehreren Tausend Euro. Der 59-jährige Mann und seine 51-jährige Frau hatten nichts von dem Diebstahl in der Nacht auf Sonntag bemerkt. Das Gästezimmer dürfte laut Polizei nicht abgeschlossen gewesen sein.