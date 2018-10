Zu einem tödlichen Unfall kam es Freitagabend in St. Veit. Lenker schlitterte mit seinem Auto 20 Meter weit über einen steilen Abhang und prallte dann gegen ein Baum. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.

Der Lenker erlag seinen Verletzungen an der Unfallstelle © (c) Fuchs Juergen

Am Freitagabend kam es gegen 20 Uhr auf der Gunzenberg Landesstraße in der Gemeinde Mölbling, Bezirk St. Veit/Glan zu einem schweren Unfall, der tödlich endete: Ein 46-jähriger Lenker aus der Gemeinde Straßburg kam aus bisher unbekannter Ursache in einer leichten Linkskurve rechts über den Fahrbahnrand hinaus und schlitterte 20 Meter über einen steilen Abhang entlang.