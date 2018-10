Facebook

Zehn Fahrradboxen stehen ab sofort jeweils auf den Bahnhöfen St. Veit sowie Friesach zur Verfügung. Althofen folgt © KK/Rader

Durch die berechtigte Sorge, das Fahrrad könnte gestohlen oder beschädigt werden, nehmen viele das Auto und lassen das Rad zu Hause“, sagt Mobilitätsreferent Landesrat Ulrich Zafoschnig. Um dem entgegenzuwirken, wurden kürzlich zehn neue, diebstahlsichere und verschließbare Fahrradboxen, unter anderem am Bahnhof in St. Veit und Friesach, errichtet.

Gemietet werden können die zwei Meter langen, ein Meter breiten und 1,45 Meter hohen Garagen aus Stahlblech pro Kalenderjahr für 120 Euro. Sie bieten Platz für bis zu zwei Fahrräder. Im Inneren kann das Rad in einer Schiene befestigt werden. Versperrt wird die Box mit einem Zylinderschloss, für welches der Mieter zwei Schlüssel erhält.

Eine Box, die für ein Jahr gemietet werden kann, bietet Platz für bis zu zwei Fahrräder Foto © KK/Rader

In Zusammenarbeit mit den ÖBB hat das Land Kärnten rund 80 Radboxen auf 13 Kärntner Bahnhöfen aufgestellt. Auch in Althofen sind zehn neue Fahrradboxen in Planung. Hergestellt werden diese vom Stahlbauunternehmen Buttazoni in Himmelberg. Abgewickelt und betrieben wird die Vermietung der Boxen vom Verein „Gerade“ aus Klagenfurt. „Die Pendler können so dem Straßenverkehr entgehen und entspannt in die Arbeit fahren“, sagt Zafoschnig. Weitere Informationen finden Sie online unter www.radbox-kaernten.at.