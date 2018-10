Am 18. Oktober öffnet die "dm"-Filiale in der Völkermarkter Straße in St. Veit nach dem Umbau wieder.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"dm"-Filiale in der Völkermarkter Straße in St. Veit baut aus © KLZ

Im Sommer schloss die „dm“-Filiale am Hauptplatz und man siedelte ins Fachmarktzentrum in der Völkermarkter Straße. Dort wird der neue Standort nun am 5. Oktober vorübergehend geschlossen, am 18. Oktober wieder geöffnet. Man erweitert das Geschäft.