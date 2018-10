Straßburg„Vogelhaus“ des Kaisers öffnet seine Tore

Facebook

Thomas Telsnig vor seiner Herzensangelegenheit, dem Schloss Pöckstein © Phino

"Wir bieten insgesamt drei Termine an. Um 19 Uhr, 21 Uhr und 23 Uhr gibt es Führungen durch die Ausstellungen, aber auch durch das Gebäude“, verspricht „Schlossherr“ Thomas Telsnig. Der gebürtige Gunzenberger ist Architekt in Villach. Seit einigen Jahren renoviert und saniert er „Kärntens einzig erhaltenes Landhaus, das Schloss Pöckstein“. Wer Telsnig zuhört, wird ein völlig neues Bild vom Gebäude bekommen. Pöckstein ist die einzige Einrichtung, die heute, Samstag, im Bezirk an der Langen Nacht der Museen teilnimmt.