Der Beginn: Im August 2015 wurde die Zeltstadt Krumfelden aus dem Wiesenboden gestampft © Gert Köstinger

Am 10. August 2015 hat das Flüchtlingslager Krumfelden in der Gemeinde Althofen seinen Betrieb aufgenommen. Um 0.30 Uhr sind die ersten Asylwerber, die damals noch in Zelten betreut werden mussten, mit einem Bus angekommen. Spätestens am 31. Dezember 2018 wird der letzte Flüchtling das Lager, auf dem nunmehr Container stehen, verlassen haben.

