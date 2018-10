Um 21 Uhr wird am Mittwoch Musikfeuerwerk gezündet. Musikalisch geigen in den Gastrobetrieben die Stars auf - von Bert Stubinger bis zu den "Wendl Buam".

Um 21 Uhr gibt es das riesige Feuerwerk © Markus Traussnig

Der Mittwoch ist der Tag fünf von zehn – Halbzeit also für die diesjährige St. Veiter Wiesn. Und auch am Mittwoch hat der Markt einiges zu bieten – vor allem was das Musikprogramm betrifft.

So findet etwa auf der Alternativen Wiesn eine Party mit Musik der 1980er- und 1990er-Jahre statt (20 Uhr), im „Steirerhof“-Festzelt spielen, ebenfalls ab 20 Uhr, die „Franzbranntweiner“. Im City-Café Suntinger gibt sich mit Bert Stubinger heute ein „alter Wiesn-Hase“ die Ehre. Los geht es um 20 Uhr. Im Bieradies-Zelt legt ab 19 Uhr DJ Ronny auf und im Havana-Zelt sind gleich zwei DJs am Werk. „DJ Luke Le Grand“ und „DJ Trump“ laden ab 19 Uhr zum „Fireworks Clubbing“.

Auf Livemusik hingegen setzt man im Hirter Bierstüberl. Dort spielt ab 20 Uhr „Grand Tourismo“. Im St. Veiter Festzelt greifen die „Wendl Buam“ (15 bis 18 Uhr) und „Werner & Company“ (18 bis 24 Uhr) zu den Instrumenten und in „Taupes Genusswiesn“ findet die Antenne Kärnten Party statt.

Nicht zu vergessen: Um 21 Uhr wird das große Musikfeuerwerk am Rennbahngelände gezündet!

