Nach einem Einbruch in ein Modegeschäft in der vergangenen Woche wird wieder geöffnet, die Sicherheitsvorkehrungen werden verstärkt.

Das Geschäft in St. Veit war nach dem Einbruch völlig leer © Michaela Auer

Man wolle natürlich nicht wieder „Besuch bekommen“, so heißt es seitens des Betreibers jenes Geschäftes, das in der vergangenen Woche in St. Veit Ziel von Einbrechern war. Das Betreiberunternehmen bereitet sich gerade auf die Wiederöffnung vor, die Sicherheitsmaßnahmen für das Geschäft werden erhöht. Ermittelt wird in dem Fall durch die Landeskriminalabteilung Kärnten, es gibt aber keine neuen Informationen über den Ermittlungsstand.

