Am 31. Dezember wird die Betreuung stillgelgt © Gert Köstinger

Es ist amtlich: Die Betreuungseinrichtung für Flüchtlinge in Krumfelden wird, so das Bundesministerium für Inneres, mit 31. Dezember stillgelegt. "Ja, wir sind darüber informiert worden, dass ab Ende des Jahres im Containerdorf keine Betreuung mehr erfolgen wird", so Althofens Bürgermeister Alexander Benedikt. Die ersten Asylsuchenden wurden im Herbst 2015 im Lager aufgenommen. Damals noch in Zelten, mittlerweile in Containern. Die Stilllegung der Betreuung heißt aber nicht automatisch, dass das Containerdorf abgetragen wird. "Der Mietvertrag für das Grunstück bleibt bis auf Weiteres aufrecht. Die Containeranlage wird vorerst als strategische Reserve bereitgehalten", heißt es aus dem Innenministerium. Verpächter des Areals, auf dem das Lager untergebracht ist, ist der ehemalige ÖVP-Nationalrat Klaus Auer. Österreichweit sollen mit Jahresende neben Krumfelden sechs weitere Betreuungseinrichtungen stillgelegt werden.

