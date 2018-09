Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alfred Elste © Markus Traussnig

„Titos langer Schatten. Bomben- und Geheimdienstterror in Kärnten in den 1970er Jahren“ – unter diesem Motto lädt die „St. Veiter Tischrunde zur Kärntner Volksabstimmung 1920“ zu einer Informationsveranstaltung in den Rathaushof der Herzogstadt.

Die beiden Experten und Buchautoren Archivdirektor Wilhelm Wadl und Alfred Elste werden den Abend gestalten. Die Veranstaltung geht am Montag, dem 1. Oktober, um 19 Uhr über die Bühne. Der Eintritt ist frei. Näheres unter www.volksabstimmung-1920.at