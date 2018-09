Facebook

Die Täter waren gründlich und ließen fast nichts zurück © AUER

Bisher unbekannte Täter drangen am Wochenende, in der Zeit zwischen Samstag und Montag, gewaltsam in ein Bekleidungsgeschäft im Bezirk St. Veit/Glan ein. Die Täter waren mehr als fleißig, sie räumten das gesamte Geschäft aus. Übrig blieben nur einzelne Kleidungsstücke.

Kurios: Ein weiteres Geschäft, das durch einen Durchgang leicht für die Diebe erreichbar gewesen wäre, ließen sie völlig unversehrt. "Sie haben wirklich nur die Markenware mitgenommen", so eine Verkäuferin. Der Betreiber der beiden Geschäfte informierte am Nachmittag, dass bereits weitere Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Geschäftsflächen gesetzt worden seien.