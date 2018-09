Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bürgerliche Trabantengarde beim Zug durch München © Stuhl

Wetterglück hatten am Sonntagvormittag die Teilnehmer des Trachten- und Schützenzuges beim Münchner Oktoberfest. Hatte es in der Früh noch geschüttet, lachte beim Start des Umzuges um 10 Uhr wieder die Sonne. Mit dabei waren auch zwei Kärntner Vereine, nämlich die Bürgerliche Trabantengarde der Herzogstadt sowie der Eisenbahnermusikverein Stadtkapelle St. Veit. Die sieben Kilometer lange Route wurde laut Trabanten-Hauptmann Andreas Ellersdorfer von zigtausenden Menschen aus aller Welt gesäumt. „Der Umzug selbst war durchaus anstrengend, vor allem für unseren Fähnrich, der die ganze Zeit über bei heftigem Wind die sechs Quadratmeter große Fahne geschwenkt hat“, sagt Ellersdorfer. „Aber es haben alle durchgehalten.“ Der Hauptmann kann sich auch vorstellen, wieder einmal in München mit dabei zu sein. Aber frühestens in zehn Jahren wieder einmal: „Es gibt noch viele andere Festumzüge, bei welchen wir uns eine Teilnahme vorstellen.? könnten.“