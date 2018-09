Ein 31-Jähriger ging am Samstag der Kärntner Polizei ins Netz. Der Mann wurde von der Staatsanwaltschaft Innsbruck wegen Nötigung und gewerbsmäßigen Betrugs gesucht.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In Althofen klickten die Handschellen: Der 31-Jährige wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert (Symbolfoto) © APA/Gindl

Ein 31-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan wurde am Samstag um 9.40 Uhr in Althofen festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck hatte seine Festnahme wegen Nötigung und gewerbsmäßigen Betruges angeordnet. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.