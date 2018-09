Am Donnerstag, dem 27. September, startet der Vorbereitungskurs zur Jagdprüfung in St. Veit.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Vorbereitungskurs zur Jagdprüfung startet in St. Veit © KANIZAJ MARIJA-M. | 2013

Mit der "grünen Matura" im April 2019 endet der Vorbereitungskurs zur Jagdprüfung. In St. Veit startet dieser am Donnerstag, dem 27. September. Die Ausbildung bereitet angehende Jäger auf ihre Aufgaben vor, bietet praktische Einblicke sowie fundiertes Wissen über Wildtiere und deren Lebensräume.

„Sogar das Erkennen einer Himbeerstaude bereite heutzutage vielen Leuten Probleme“, so Jagdkursleiterin Angelika Kabas-Auer. Zwischen 16 und 70 Jahre alt sind die die Kursteilnehmer. „Wir vermitteln nicht innerhalb weniger Wochen viel Wissen, sondern lassen uns Zeit. Früher war die Ausbildung nicht so umfangreich, es sind neue Themen dazugekommen, die mit einem Fachmann oder einer Fachfrau besetzt werden", weiß Waffenmeister und Kurslehrer Christopher Honsig-Erlenburg.

Der Unterricht - er wird in St. Veit seit 55 Jahren abgehalten - findet immer donnerstags von 18.30 bis 21.30 Uhr im ÖAMTC Fahrsicherheitszentrum in Mail statt. Dazu kommen noch Schießtermine an Samstagen und weitere Exkursionen. Der Kurs läuft bis Ende März. Im April findet die theoretische Prüfung statt, im Juni die Schussprüfung.

Der Kurs In rund 120 Stunden theoretischem Unterricht und 60 Stunden praktischer Ausbildung bietet der Kurs auch die Möglichkeit, viel Wissenswertes über die Natur mit ihren heimischen Pflanzen und Tieren zu erfahren.