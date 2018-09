Facebook

Errichtet wurden das Ensemble in den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts © Gert Köstinger

Bademeister Anton Buggelsheim hat in diesen Tagen im Strandbad in St. Georgen am Längsee viel zu tun. Nur eine Arbeit bleibt ihm heuer erspart: Das alte Strandbadgebäude braucht er nicht mehr winterfit zu machen. Das aus den 60er-Jahren des vorigen Jahrhunderts stammende Ensemble mit Eingangsbereich und Restaurant wird vollständig abgerissen. An dessen Stelle wird im Frühling 2019 das „Strandbad Neu“ stehen.