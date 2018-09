Die Sanierung der Altlast K 20 in Brückl, in der sich unter anderem das für den Umweltskandal im Görtschitztal verantwortliche Gift HCB befindet, ist abgeschlossen. Rückstände in Pflanzen und Blutwerte der Bevölkerung bessern sich.

Die Altlast K 20 in Brückl wurde eingehaust. Morgen feiert man die Fertigstellung (Archivfoto) © Markus Traussnig

Morgen wird bei der Donau Chemie in Brückl gefeiert. Der Grund: Nach zwei Jahren konnte die Einhausung der Altlast K 20 abgeschlossen werden. In Angriff genommen wurde das Projekt nach dem HCB-Umweltskandal im Görtschitztal. Denn ursprünglich wollte man die Deponie durch die Verbrennung des dort gelagerten Blaukalks im Wietersdorfer und Peggauer (w&p) Zementwerk in Klein St. Paul entsorgen. Weil dabei aber das gesundheitsgefährdende Hexachlorbenzol (HCB) in die Umwelt gelangte, musste die Verbrennung gestoppt werden - und eine andere Lösung musste her, damit die Stoffe aus der Deponie nicht mehr in die Luft und ins Grundwasser gelangen.