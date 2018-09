Facebook

Leszek Zagorowski © Helga Steiger

Für eine weitere sechsjährige Amtsperiode wurde Dechant Leszek Zagorowski, Propstpfarrer in Friesach sowie Provisor in Grafendorf bei Friesach, St. Salvator und St. Stefan bei Dürnstein, mit Wirksamkeit vom 31. Oktober zum Dechant des Dekanates Friesach ernannt. Die Ernennung erfolgte auf Basis eines Dreiervorschlages des Dekanatsrates.

Zagorowski, 1970 in Polen geboren, studierte in Posen (Poznan) Philosophie und Theologie und wurde dort auch 1998 zum Priester geweiht. 2001 kam Zagorowski als Stipendiat in die Diözese Gurk. Von 2002 bis 2004 wirkte er als Kaplan in Weitensfeld. Von 2004 bis 2012 war Zagorowski für die Pfarren Liesing und Kornat verantwortlich. Von 2006 bis 2012 hatte er überdies die Funktion des Dechants des Dekanates Kötschach inne. Im Jahr 2009 wirkte Zagorowski zudem als Provisor in St. Jakob im Lesachtal. Seit 2012 ist er Propstpfarrer in Friesach, Provisor in Grafendorf bei Friesach, St. Salvator und St. Stefan bei Dürnstein. 2013 war er auch für die Pfarre Gaisberg verantwortlich. Seit 1. Juni dieses Jahres ist Zagorowski überdies Leiter der Krankenhausseelsorge und Krankenhausseelsorger am Krankenhauses des Deutschen Ordens in Friesach. Mit Wirksamkeit vom 1. Juli wurde Zagorowski von Bischof Alois Schwarz zudem zum Provisor der Pfarren Hohenfeld und Micheldorf bestellt. Die Funktion des Dechants des Dekanates Friesach hat er seit 2012 inne und nun auch noch für weitere sechs Jahre. Seit Juli 2018 ist Zagorowski auch Provisor der Pfarren Hohenfeld und Micheldorf.