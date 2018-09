Anlässlich des internationalen Weltherztags findet am Freitag im Humanomed Zentrum in Althofen ein großer Aktionstag statt. Wichtige Fragen rund um das Herz sollen beantwortet werden.

Informationen rund um das Herz gibt es in Althofen © Fotolia

Mit dem jährlichen Weltherztag am 29. September werden Menschen aufgerufen, etwas für ihre Gesundheit zu tun. Der Humanomed-Aktionstag am Freitag soll dabei wichtige Fragen klären und darüber informieren, was jeder Einzelne tun kann, um Risiken für eine gefährliche Herz-Kreislauf-Erkrankung vorzubeugen.

Weiters geben Diätologen hilfreiche Tipps zur herzgesunden Ernährung – inklusive kleiner Kostproben. Inmitten der Infostände wird ein Stoffherz-Maskottchen seine Wege gehen und zu einer gratis Blutdruckmessung sowie einer Puls- und Blutzuckerkontrolle animieren. Primarius Dr. Josef Sykora erklärt anhand eines Torso-Modells das Herz in seiner Lage und Funktion. Der Weltherztag wurde übrigens im Jahr 2000 eingeführt.

Aktionstag Freitag, 21. 9., Humanomed Zentrum, Moorweg 30, 8.30 bis 11.30 Uhr. Tel. (04262) 207 10