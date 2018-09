Zwei Buben (7 und 12 Jahre) verirrten sich im Waldgebiet im Bereich „Vellacher Kuster“ in Metnitz. Polizei, Feuerwehr, Bergrettung samt Hundestaffel waren im Sucheinsatz. Erst nach Mitternacht konnten sie gefunden werden.

© APA/Gindl

Gut ausgegangen ist eine Suchaktion nach zwei Burschen (7 und 12 Jahre alt) Samstagabend in Metnitz in Kärnten. Der Vater war mit seinen beiden Söhnen am Nachmittag mit einem Nachbar im Waldgebiet im Bereich „Vellacher Kuster“ unterwegs. Als sie gegen 18.30 Uhr zum Auto zurückgehen wollten, haben die beiden Buben offenbar die falsche Abzweigung genommen und sich daraufhin im Wald verirrt, berichtet die Polizei.