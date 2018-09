Althofen"Die Welt" zu Gast im Kulturhaus Althofen

Zum Aktionstag "Deine, meine, unsere Welt" lädt die NMS Althofen gemeinsam mit dem Welthaus am kommenden Mittwoch in das Kulturhaus Althofen.

© Fotolia

In Zusammenarbeit mit dem Welthaus, lädt die NMS Althofen am kommenden Mittwoch, dem 19. September, in das Kulturhaus der Stadtgemeinde Althofen zum Aktionstag "Deine, meine, unsere Welt" ein. An diesem Tag haben die Schüler die Möglichkeit, mit Menschen aus verschiedenen Kulturen, anderen Religionen und Bräuchen Kontakt aufzunehmen.

"Die Welt" ist an diesem Aktionstag sozusagen zu Gast. Die Schüler sowie das Lehrerteam und der Elternverein, würden sich über eine Teilnahme an der Schlusspräsentation freuen.

Deine, meine, unsere Welt Aktionstag. Mittwoch, 19. September, ab 11:45 im Kulturhaus der Stadtgemeinde Althofen. Um Anmeldung wird gebeten, unter der Nummer (04262) 24 01.