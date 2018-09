Facebook

Eva Maria und Sascha Fercher wurden von einer Abordnung des Bezirkskommandos nach der Trauung in Empfang genommen © KK/Feuerwehr

Einen ganz speziellen Einsatz hatte kürzlich Heimo Haimburger. Dem Brückler Standesbeamten und stellvertretenden Bezirkskommandant der Feuerwehr, saßen zwei Kollegen gegenüber, denen er die Ringe anstecken durfte. Eva Maria, studierte Veterinärmedizinerin aus Brückl, ist begeisterte Kameradin bei der Freiwilligen Feuerwehr Brückl. Sie engagiert sich unter anderem als Bezirksausbildnerin. Sascha ist ebenfalls Mitglied der Brückler Wehr, er ist als Ausbildner bei der Landesfeuerwehrschule tätig.

Natürlich ließen es sich auch hochdekorierte Kameraden nicht nehmen, dem frisch vermählten Paar in Brückl zu gratulieren. Eine Abordnung des Bezirksfeuerwehrkommandos St. Veit war extra in Uniform angereist. Stellvertretend wünschten Bezirkskameradschaftsführer Günther Lauhard und Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai für die gemeinsame Ehe-Zukunft alles Gute. Und standesgemäß ging es für das Brautpaar mit der Drehleiter zu ihrem Ehrentag hoch hinauf in den siebenten Himmel.

