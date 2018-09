Einsatzkräfte aus dem Bezirk St. Veit, darunter vier Frauen, wurden in Althofen ausgebildet. Günther Lauhard ging in Pension.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Stellvertretender Kursleiter Gerd Gradischnig, Lauhard, Haimburger, Monai und Benedikt (von links) © KK/Feuerwehr

Ein Team von 22 Ausbildnern brachte 44 Mitgliedern von Wehren aus dem Bezirk St. Veit an zwei Wochenenden die Grundkenntnisse des Feuerwehrwesens bei. Das theoretische Wissen wurde im Kulturhaus vermittelt, die praktische Anwendung erfolgte am Flex-Parkplatz – und teilweise wetterbedingt in der Stadthalle Althofen, die Bürgermeister Alexander Benedikt zur Verfügung stellte. Ausbildungsleiter und Bezirksfeuerwehrkommandantstellvertreter Heimo Haimburger freut sich, dass alle Teilnehmer, darunter waren vier Frauen, den Kurs bestanden haben: „Sieben davon mit sogar mit Auszeichnung.“



Lobende Worte gab es auch von Bezirksfeuerwehrkommandant Friedrich Monai: „Die jetzt ausgebildeten Helfer nehmen nicht nur viel Wissen mit, sondern auch kameradschaftliche Verbindungen. Man wird sich nicht nur bei Einsätzen, sondern auch bei vielen anderen Aktivitäten in Zukunft begegnen.“



Ein besonderer Lehrgang war es für Günther Lauhard, nämlich sein 60. Kursabschluss. Als Ausbildner nahm er sich jedes Jahr Zeit, um dem Nachwuchsteam der Feuerwehr Wissen und Kameradschaft zu vermitteln. Nun geht Lauhard mit 65 Jahren in die verdiente Feuerwehrpension. Der Abschied beim Kursende ist allerdings nicht leicht gefallen: „Es hat mir 30 Jahre lang immer Spaß gemacht. Es war mir eine Ehre, mit meinen Kameradinnen und Kameraden arbeiten zu dürfen.“

Ausbildner und Truppe Foto © KK/Feuerwehr