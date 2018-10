Mittelkärntner Wetter Achtung, Warnung vor Sturmschäden am Mittwoch

Der Mittwoch wird in Mittelkärnten stürmisch, es kann zu Schäden kommen.

© EPA/Roessler

Das Hochdruckgebiet namens "Xerxes" zieht sich zum Atlantik zurück und macht den Weg frei für eine etwas stärkere Wetterfront aus dem Norden. Von den Nockbergen her können Regentropfen weiter nach Süden hin übergreifen. Trotzdem lockern die Wolken vermehrt auf (Nordföhn). Es wird dabei teilweise ziemlich stürmisch. "Der extrem stürmische Wind kann örtlich durchaus zu Schäden führen", warnt der Wetterfachmann Werner Troger. Mögliche Szenarien: Äste brechen, kleinere Schäden an Häusern, Ziegel werden von Dächern gehoben, Gartenmöbel werden umgeworfen und verweht. Beim Gehen sind zum Teil erhebliche Behinderung zu erwarten. Im Glödnitzer Tal weht der Wind wohl insgesamt am stärksten.