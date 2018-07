Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erweitertes Angebot der ÖBB in den Sommermonaten © ÖBB/Dolinsek

Der Sommer ist in Kärnten traditionell die Zeit der großen Feste. Damit man diese auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht, haben die ÖBB wieder die „Nightline“ gestartet. Auf den Strecken Spittal-Villach-Klagenfurt und St. Veit sowie von Feldkirchen nach Villach und zum Faaker See verkehren die Züge bis 9. September bis 3 Uhr in der Früh.



An den Wochenenden gibt es zudem zusätzliche Verbindungen auf der S1 zwischen Spittal-Villach-Klagenfurt und St. Veit sowie auf der S2 zwischen Feldkirchen nach Villach und Faak. Vor allem für Besucher des Villacher Kirchtages, der ja bevorsteht, wird es für Gäste aus Mittelkärnten interessant. „Die Züge fahren nämlich von 31. Juli bis zum 3. August täglich“, so Herbert Hofer, Pressesprecher der ÖBB.



Mit dem sogenannten „Freizeitticket“ kann der gesamte öffentliche Verkehr in Kärnten für einen Tag (bis 3 Uhr in der Früh des Folgetages) für 11 Euro genutzt werden. Jugendliche fahren mit der Zusatzkarte „Jugendmobilticket“ überhaupt gratis. Das „Einfach raus Ticket“ gibt es um 34 Euro für Hin- und Rückfahrt ab zwei bis maximal fünf Personen.