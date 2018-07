Eine 52-jährige Lenkerin aus St. Veit überschlug sich am Montagabend mit ihrem Auto in Althofen. Sie und die beiden Beifahrer konnten sich selbst befreien, wurden aber unbestimmten Grades verletzt.

Das Auto kam auf dem Dach zu liegen © KK/FF Althofen

Eine 52-jährige Frau aus dem Bezirk St. Veit kam am Montag um 17.20 Uhr im Ortsgebiet von Althofen aus unbekannter Ursache in einer Rechtskurve mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zu liegen. Die Lenkerin und ihre Beifahrer, 21 und 33 Jahre alt, konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, sie erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Alle drei Verletzten wurden von der Rettung in das Krankenhaus Friesach gebracht.