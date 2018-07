Facebook

Redaktionshund Roxy fühlte sich im Salon von Lyne Lindhorst schon „pudel“-wohl © Müllauer

Waschen, schneiden, föhnen, Krallen schneiden – Moment! Krallen schneiden? Ja, denn in der Waagstraße in St. Veit hat Anfang Juli ein Hundesalon eröffnet. Betrieben wird er von Lyne Lindhorst. Die gebürtige Kanadierin – die Liebe hat sie nach St. Veit gebracht – ist gelernte Reisebüroberaterin. „Aber durch das Internet wird das immer schwerer. Und ich habe immer selbst Hunde gehabt und Menschen bewundert, die mit Tieren arbeiten“, sagt Lindhorst. Also machte sie die Hundefriseur-Ausbildung in Eberndorf.

