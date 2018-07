Facebook

Der Lionsclub Althofen Hemmaland © Lionsclub Althofen Hemmaland

Der Lions Club Althofen Hemmaland startet mit neuer Führung in das Klubjahr. Die Finanzjuristin Irmgard Krenn leitet in den nächsten zwölf Monaten den Club als Präsidentin. Sie löst damit in dieser Funktion Ingo Pink ab. Krenn stellt ihr Präsidentenjahr unter das Motto „Helfen macht Freude, mit Freude helfen“. Der Lions Club Althofen Hemmaland unterstützt in Not geratene Menschen in der gesamten Hemmalandregion. Einen großen Teil der finanziellen Mittel schöpfen sie aus den Einnahmen beim Lions-Flohmarkt für „edle Dinge“, bei der Lions-Adventkranzsegnung und dem alljährlichen „Mariensingen“. Die Präsidentin wird von den Vizepräsidenten Gert Köstinger und Wilma Warmuth unterstützt. Zum Führungsteam gehören aber auch noch Sekretär Michael Trötzmüller, Schatzmeister Willi Mitterdorfer, Activity-Beauftragte Erna Printschler und Klubmeisterin Ingrid Bachler.

Irmgard Krenn © (c) Lionsclub Althofen Hemmaland